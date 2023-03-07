Двинянин (Осетров) Федот (Федотко) Филатов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1590
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1610
Сын: Двинянин (осетров) Сидор Федотов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1612
Сын: Двинянин (осетров) Данило (Данилко) Федотов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1615
Сын: Осетров Гаврила (Ганка) Федотов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1620
Сын: Двинянин (осетров) Андрей (Ондрюшка) Федотов
Мать ребёнка: не указана
дер. что был починок Феткинской Шуткина, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1625
Сын: Двинянин (осетров) Афонасий (Офонка) Федотов
Мать ребёнка: не указана
дер. что был починок Феткинской Шуткина, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. что был починок Феткинской Шуткина, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
дер. что был починок Феткинской Шуткина, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя