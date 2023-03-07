Двинянин (Осетров) Федот (Федотко) Филатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двинянин (Осетров) Федот (Федотко) Филатов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1590

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1610

Сын: Двинянин (осетров) Сидор Федотов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1612

Сын: Двинянин (осетров) Данило (Данилко) Федотов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1615

Сын: Осетров Гаврила (Ганка) Федотов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1620

Сын: Двинянин (осетров) Андрей (Ондрюшка) Федотов

Мать ребёнка: не указана

дер. что был починок Феткинской Шуткина, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1625

Сын: Двинянин (осетров) Афонасий (Офонка) Федотов

Мать ребёнка: не указана

дер. что был починок Феткинской Шуткина, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. что был починок Феткинской Шуткина, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
дер. что был починок Феткинской Шуткина, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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