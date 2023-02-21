Даитбеков Абдуллах Ахмедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаитбеков Абдуллах Ахмедович

Даитбеков Абдуллах Ахмедович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

JD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Даитбеков Ахмат Магомедович

Мать: Асельдерова Патимат Багавутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даитбекова Дочь Абдуллахова

Мать ребёнка: Абукаева Назимат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даитбекова Фатима Абдуллаховна

Мать ребёнка: Абукаева Назимат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даитбеков Сулейман Абдуллахович

Мать ребёнка: Абукаева Назимат

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абукаева Назимат

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