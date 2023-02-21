Даитбеков Абдуллах Ахмедович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Даитбекова Дочь Абдуллахова
Мать ребёнка: Абукаева Назимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Даитбекова Фатима Абдуллаховна
Мать ребёнка: Абукаева Назимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даитбеков Сулейман Абдуллахович
Мать ребёнка: Абукаева Назимат
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абукаева Назимат