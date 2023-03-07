Тронин Василий (Васка) Вахромеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тронин Василий (Васка) Вахромеев

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Место рождения

дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1650 г.р.

Мать

Около 1650 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678

Отец: Тронин Вахрушка (Вахромей) Иванов

Мать: Тронина Татьяна Епимахова

дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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