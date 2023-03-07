Демидова Анна Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова Анна Поликарповна

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Место рождения

Становое, Поныровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Становое, Поныровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.01.1949

Дочь: Емельянова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Демидов Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Демидов Николай Иванович

Отец ребёнка: Демидов Иван Семёнович

Рождение ребёнка
10.10.1962

Сын: Демидов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Демидов Иван Семёнович

Становое, Поныровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1969

Дочь: Толмачёва Елена Ивановна

Отец ребёнка: Демидов Иван Семёнович

Смерть
Неизвестно
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