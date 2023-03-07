Демидова Анна Поликарповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1949
Дочь: Емельянова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Демидов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Демидов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
10.10.1962
Отец ребёнка: Демидов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Толмачёва Елена Ивановна
Отец ребёнка: Демидов Иван Семёнович
Смерть
Неизвестно