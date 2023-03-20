Соколова Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1923

Дата смерти

31.07.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1959

Сын: Соколов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Соколов Сергей Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Сергей Егорович

Смерть
31.07.1993
Похороны
Неизвестно
Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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