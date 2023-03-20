Соколова Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1923
Дата смерти31.07.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1959
Сын: Соколов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Соколов Сергей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.07.1993
Похороны
Неизвестно
Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область