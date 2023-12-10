Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Рябина Марина Николаевна

Отец ребёнка: Рябин Николай Илларионович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Рябина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Рябин Николай Илларионович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Рябина Феоктиста Николаевич

Отец ребёнка: Рябин Николай Илларионович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Рябин алекс Николаевич

Отец ребёнка: Рябин Николай Илларионович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябин Николай Илларионович

Смерть
Неизвестно
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