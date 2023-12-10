Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Рябина Марина Николаевна
Отец ребёнка: Рябин Николай Илларионович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Рябина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Рябин Николай Илларионович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Рябина Феоктиста Николаевич
Отец ребёнка: Рябин Николай Илларионович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Рябин Николай Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно