Бухарцова Авдотья Макарова
Место рожденияпоч. Чистого Болота, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Чистого Болота, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Бухарцов Сидор Ильин
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Бухарцов Сидор Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бухарцов Сидор Ильин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795