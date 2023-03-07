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Бухарцова Авдотья Макарова

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Место рождения

поч. Чистого Болота, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Чистого Болота, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Бухарцов Мокей Сидоров

Отец ребёнка: Бухарцов Сидор Ильин

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Бухарцов Наум Сидоров

Отец ребёнка: Бухарцов Сидор Ильин

Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарцов Сидор Ильин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Заболотное, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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