Кшесинская Матильда (Матильда Мария) Феликсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кшесинская Матильда (Матильда Мария) Феликсовна

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Место рождения

Лигово, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд

Дата рождения

31.08.1872

Дата смерти

06.12.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
31.08.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Лигово, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Место жительства
С 1917
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Место жительства
С 1919 по 1920
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Место жительства
С 1920
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
06.12.1971
Париж, Франция
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