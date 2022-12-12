Кшесинская Матильда (Матильда Мария) Феликсовна
Место рождения
Дата рождения31.08.1872
Дата смерти06.12.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1917
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Место жительства
С 1919 по 1920
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Место жительства
С 1920
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
06.12.1971
Париж, Франция