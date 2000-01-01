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Семакин Афанасий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1819

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

Жена

Дети

1840 г.р.
1844 г.р.
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Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1819

Отец: Семакин Иосиф

Мать: Семакина Акилина

Рождение ребёнка
19.08.1840

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Семакина Ирина

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
10.06.1844

Сын: Семакин Леонтий

Мать ребёнка: Семакина Ирина

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семакина Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семакина Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семакина Ирина

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