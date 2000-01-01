Семакин Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1819
Отец: Семакин Иосиф
Мать: Семакина Акилина
Рождение ребёнка
19.08.1840
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Семакина Ирина
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
10.06.1844
Сын: Семакин Леонтий
Мать ребёнка: Семакина Ирина
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семакина Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семакина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семакина Ирина