Афимья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1807
Дочь: Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно