Афимья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1807

Дочь: Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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