Лебедева Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
27.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Михаил Александрович
Рязаново, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно