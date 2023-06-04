Лебедева Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
27.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Михаил Александрович

Рязаново, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Михаил Александрович

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