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Морозенков Андрей Федорович

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Место рождения

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

15.08.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1914 ст.

Отец: Морозенков Федор Васильевич

Мать: Морозенкова Мария Моисеевна

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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