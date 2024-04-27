Глазырин Иван Власьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: Глазырин Влас (Василий?) Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1726 ст.
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1748 ст.
Ревизская сказка: 67 лет РГАДА: ф.350 оп.2 д.899 л.324
Смерть
Неизвестно