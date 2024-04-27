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Глазырин Иван Власьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: Глазырин Влас (Василий?) Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715 ст.

Сын: Глазырин Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ключи, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1726 ст.

Сын: Глазырин Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ключи, Сысертский, Свердловская область
Упоминание
1748 ст.
Ключи, Сысертский, Свердловская область
Ревизская сказка: 67 лет РГАДА: ф.350 оп.2 д.899 л.324
Смерть
Неизвестно

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