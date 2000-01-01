Лаговской Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаговской Виктор

Лаговской Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

8 г.р.
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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.08

Сын: Лаговской Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.08.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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