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Сергеева Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1825 и 1826 ст.

Дата смерти

27.12.1861 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1825 и 1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Василий Сергеев

Работа или профессия
Неизвестно
Казачья жена
Место жительства
Неизвестно
Андрианополь, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
27.12.1861 ст.
Андрианополь, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: От горячки
Похороны
30.12.1861 ст.
Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Похоронена на приходском кладбище
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