Сергеева Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1825 и 1826 ст.
Дата смерти27.12.1861 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1825 и 1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казачья жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.12.1861 ст.
Причина смерти: От горячки
Похороны
30.12.1861 ст.
Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Похоронена на приходском кладбище