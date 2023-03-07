Krantzi Thomas Sohn
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Krantzi Andreas
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1852
Жена: Федосья Петрова
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.02.1855
Сын: Krantzi Peter Sohn
Мать ребёнка: Федосья Петрова
Смерть
Неизвестно