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Krantzi Thomas Sohn

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Место рождения

Ново-Кемполово, Бегуницкая волость, Петергофский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Krantzi Andreas

Мать: не указана

Ново-Кемполово, Бегуницкая волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
13.01.1852

Жена: Федосья Петрова

Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.02.1855

Сын: Krantzi Peter Sohn

Мать ребёнка: Федосья Петрова

Ново-Кемполово, Бегуницкая волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно
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