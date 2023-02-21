Григорьев Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1888

Дата смерти

25.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1888

Отец: Григорьев Владимир Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1929

Жена: Легович Надежда Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
доктор географических наук,советский учёный-гидролог, гидроэнергетик, доктор географических наук, Заслуженный деятель науки Карело-Финск
Смерть
25.01.1974
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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