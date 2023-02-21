Григорьев Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1888
Дата смерти25.01.1974
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1888
Отец: Григорьев Владимир Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
доктор географических наук,советский учёный-гидролог, гидроэнергетик, доктор географических наук, Заслуженный деятель науки Карело-Финск
Смерть
25.01.1974
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния