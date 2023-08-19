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Гаврила Николаев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1730 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1750 г.р.

Дети

Около 1778 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Николай Леонтьев

Мать: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Тимофей Гаврилов

Мать ребёнка: Домна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин г-на Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
1797
ф.51, оп.8, д.51 (Ревизские 1811) | Ревизские сказки Рузского уезда помещиков на "Л-Я" 1811 года
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