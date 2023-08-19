Гаврила Николаев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Николай Леонтьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Тимофей Гаврилов
Мать ребёнка: Домна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Иванова
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин г-на Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
1797
ф.51, оп.8, д.51 (Ревизские 1811) | Ревизские сказки Рузского уезда помещиков на "Л-Я" 1811 года