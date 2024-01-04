Бочкарев Ларион (Иларион) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарев Ларион (Иларион)

Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Бочкарев Иван Ларионов Иларионов

Мать ребёнка: не указана

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ за 1862 год - 53 года. Дом или двор № 101/339. Осн.: ф.282, оп. 1, д. 1983.
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Бочкарев Мартын Ларионов Иларионов

Мать ребёнка: не указана

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ за 1862 год - 45 лет. Дом или двор № 102/345. Осн.: ф.282, оп. 1, д. 1983.
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Бочкарев Александр Ларионов Иларионов

Мать ребёнка: не указана

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В МК за 1851 год, брак, 22 года. В ИВ за 1862 год - 35 лет.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочкарева Пелагия Илларионовна

Мать ребёнка: не указана

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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