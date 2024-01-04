Бочкарев Ларион (Иларион)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Бочкарев Иван Ларионов Иларионов
Мать ребёнка: не указана
В ИВ за 1862 год - 53 года. Дом или двор № 101/339. Осн.: ф.282, оп. 1, д. 1983.
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Бочкарев Мартын Ларионов Иларионов
Мать ребёнка: не указана
В ИВ за 1862 год - 45 лет. Дом или двор № 102/345. Осн.: ф.282, оп. 1, д. 1983.
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Бочкарев Александр Ларионов Иларионов
Мать ребёнка: не указана
В МК за 1851 год, брак, 22 года. В ИВ за 1862 год - 35 лет.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочкарева Пелагия Илларионовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно