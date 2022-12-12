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Хютти Петр Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1817

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1817

Отец: Хютти Юрий Паульевич

Мать: Хютти Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
27.01.1842

Сын: Хютти Адам Петрович

Мать ребёнка: Хютти София Томасовна

Рождение ребёнка
22.04.1844

Сын: Хютти Петр Петрович

Мать ребёнка: Хютти София Томасовна

Рождение ребёнка
05.07.1847

Сын: Хютти Абрахам Петрович

Мать ребёнка: Хютти София Томасовна

Kavehkontu
Рождение ребёнка
30.01.1849

Сын: Хютти Иван Петрович

Мать ребёнка: Хютти София Томасовна

Рождение ребёнка
08.02.1852

Дочь: Барндык Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Хютти София Томасовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
1852
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