Хютти Петр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1817
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1817
Отец: Хютти Юрий Паульевич
Рождение ребёнка
27.01.1842
Сын: Хютти Адам Петрович
Мать ребёнка: Хютти София Томасовна
Рождение ребёнка
22.04.1844
Сын: Хютти Петр Петрович
Мать ребёнка: Хютти София Томасовна
Рождение ребёнка
05.07.1847
Мать ребёнка: Хютти София Томасовна
Kavehkontu
Рождение ребёнка
30.01.1849
Сын: Хютти Иван Петрович
Мать ребёнка: Хютти София Томасовна
Рождение ребёнка
08.02.1852
Дочь: Барндык Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Хютти София Томасовна
Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
1852