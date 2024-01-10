Ибрагим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагим

Место рождения

Шугуровский край Россия

Дата рождения

1712

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Шугуровский край Россия
Рождение ребёнка
1744

Сын: Ибрагимов Габдурахман

Мать ребёнка: Гульбустан 1 Жена

Шугуровский край Россия
Рождение ребёнка
1744

Сын: Ибрагимов Габдрахман

Мать ребёнка: Гульбустан 1 Жена

Шугуровский край Россия
Рождение ребёнка
1753

Сын: Ибрагимов Бикташ

Мать ребёнка: Гульбустан 1 Жена

Шугуровский край Россия
Рождение ребёнка
1760

Сын: Габделкарим

Мать ребёнка: Гулейша 2 Жена

Шугуровский край Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулейша 2 Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ибрагимов ?

Мать ребёнка: Гульбустан 1 Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ибрагимов ?

Мать ребёнка: Гульбустан 1 Жена

Смерть
1792
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