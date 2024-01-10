Ибрагим
Место рожденияШугуровский край Россия
Дата рождения1712
Дата смерти1792
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Шугуровский край Россия
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Гульбустан 1 Жена
Шугуровский край Россия
Рождение ребёнка
1744
Сын: Ибрагимов Габдрахман
Мать ребёнка: Гульбустан 1 Жена
Шугуровский край Россия
Рождение ребёнка
1753
Сын: Ибрагимов Бикташ
Мать ребёнка: Гульбустан 1 Жена
Шугуровский край Россия
Рождение ребёнка
1760
Сын: Габделкарим
Мать ребёнка: Гулейша 2 Жена
Шугуровский край Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гулейша 2 Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ибрагимов ?
Мать ребёнка: Гульбустан 1 Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ибрагимов ?
Мать ребёнка: Гульбустан 1 Жена
Смерть
1792