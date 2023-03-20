Марфа Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1850
Муж: Зиновий Леонтьев
Рождение ребёнка
19.09.1850
Сын: Филипп Зиновьев
Отец ребёнка: Зиновий Леонтьев
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Домна Зиновьева
Отец ребёнка: Зиновий Леонтьев
Смерть
Неизвестно