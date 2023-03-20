Марфа Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1850

Муж: Зиновий Леонтьев

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
19.09.1850

Сын: Филипп Зиновьев

Отец ребёнка: Зиновий Леонтьев

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Домна Зиновьева

Отец ребёнка: Зиновий Леонтьев

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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