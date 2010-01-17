Пилипенко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1980
Отец: Пилипенко Евгений
Мать: Ким Людмила
Рождение ребёнка
06.08.2004
Сын: Пилипенко Алексей
Мать ребёнка: Пилипенко Елена
Рождение ребёнка
17.01.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пилипенко Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пилипенко Елена