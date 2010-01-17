Пилипенко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилипенко Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1980

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

1978 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1980

Отец: Пилипенко Евгений

Мать: Ким Людмила

Рождение ребёнка
06.08.2004

Сын: Пилипенко Алексей

Мать ребёнка: Пилипенко Елена

Рождение ребёнка
17.01.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пилипенко Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пилипенко Елена

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