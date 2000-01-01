Курочкина Федосья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Федосья Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Курочкин Папа Трофимович

Отец ребёнка: Курочкин Трофим Емельянович

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Васса Трофимовна

Отец ребёнка: Курочкин Трофим Емельянович

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Фекла Трофимовна

Отец ребёнка: Курочкин Трофим Емельянович

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Чистякова Прасковья Трофимовна

Отец ребёнка: Курочкин Трофим Емельянович

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Анастасия Трофимовна

Отец ребёнка: Курочкин Трофим Емельянович

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Курочкин Николай Трофимович

Отец ребёнка: Курочкин Трофим Емельянович

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Курочкин Никандр Трофимович

Отец ребёнка: Курочкин Трофим Емельянович

Работа или профессия
Неизвестно
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