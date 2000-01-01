Курочкина Федосья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Курочкин Трофим Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Васса Трофимовна
Отец ребёнка: Курочкин Трофим Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Фекла Трофимовна
Отец ребёнка: Курочкин Трофим Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Чистякова Прасковья Трофимовна
Отец ребёнка: Курочкин Трофим Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Анастасия Трофимовна
Отец ребёнка: Курочкин Трофим Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Курочкин Николай Трофимович
Отец ребёнка: Курочкин Трофим Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Курочкин Никандр Трофимович
Отец ребёнка: Курочкин Трофим Емельянович
Работа или профессия
Неизвестно