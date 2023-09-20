Вихорева (Вострикова) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихорева (Вострикова) Валентина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Востриков Владимир Архипович

Мать: Вострикова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Вихорев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Ивановна

Отец ребёнка: Вихорев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вихорев Иван

Отец ребёнка: Вихорев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вихорев Иван

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