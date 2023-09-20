Вихорева (Вострикова) Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: Востриков Владимир Архипович
Мать: Вострикова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Вихорев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Ивановна
Отец ребёнка: Вихорев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вихорев Иван
Отец ребёнка: Вихорев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вихорев Иван