Бушмин Артём — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмин Артём

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Место рождения

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: не указана

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1763

Сын: Бушмин Григорий

Мать ребёнка: не указана

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушмин Леонтий (Леон)

Мать ребёнка: не указана

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
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