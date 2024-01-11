Исак Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исак Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Около 1763 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Осип Афанасьев

Мать: Дарья Федорова

Смерть
Неизвестно
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