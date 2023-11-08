Козлова (Гаак) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Гаак) Людмила Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1968

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1968

Отец: не указан

Мать: Гаак Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
12.11.1987

Сын: Козлов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Козлов Алексей Владимирович

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.08.1989

Дочь: Лебедева Виктория Алексеевна

Отец ребёнка: Козлов Алексей Владимирович

Железинка, Железинский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
03.04.1991

Дочь: Бондарева Маргарита Алексеевна

Отец ребёнка: Козлов Алексей Владимирович

Железинка, Железинский район, Павлодарская область
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