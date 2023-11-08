Козлова (Гаак) Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1968
Отец: не указан
Мать: Гаак Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
12.11.1987
Сын: Козлов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Козлов Алексей Владимирович
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.08.1989
Дочь: Лебедева Виктория Алексеевна
Отец ребёнка: Козлов Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
03.04.1991
Дочь: Бондарева Маргарита Алексеевна
Отец ребёнка: Козлов Алексей Владимирович