Калашников Михаил Косьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Рождение ребёнка
25.06.1873
Дочь: Тюрина Елена Михайловна
Мать ребёнка: Калашникова Мария Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рэнкен Неизвестно
Мать ребёнка: Калашникова Мария Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ципилёва Неизвестно
Мать ребёнка: Калашникова Мария Федорова
Смерть
Неизвестно