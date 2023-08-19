Калашников Михаил Косьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалашников Михаил Косьмин

Калашников Михаил Косьмин

Место рождения

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Калашников Козьма Захаров

Мать: Калашникова Елена Нестерова

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.06.1873

Дочь: Тюрина Елена Михайловна

Мать ребёнка: Калашникова Мария Федорова

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рэнкен Неизвестно

Мать ребёнка: Калашникова Мария Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ципилёва Неизвестно

Мать ребёнка: Калашникова Мария Федорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close