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Забалуева Александра Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1875

Дата смерти

23.10.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Дерюгин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Дерюгин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
14.07.1900

Сын: Дерюгин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Дерюгин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
22.12.1902

Дочь: Дерюгина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Дерюгин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
01.08.1907

Дочь: Дерюгина Надежда михайловна

Отец ребёнка: Дерюгин Михаил Васильевич

Смерть
23.10.1910
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