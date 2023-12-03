Забалуева Александра Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1875
Дата смерти23.10.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Дерюгин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Дерюгин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
14.07.1900
Сын: Дерюгин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Дерюгин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
22.12.1902
Дочь: Дерюгина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Дерюгин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
01.08.1907
Дочь: Дерюгина Надежда михайловна
Отец ребёнка: Дерюгин Михаил Васильевич
Смерть
23.10.1910