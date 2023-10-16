Алексеева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеева Анна

Алексеева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1841

Сын: Афанасьев Михаил

Отец ребёнка: Федеров Афанасий

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Афанасьева Варвара

Отец ребёнка: Федеров Афанасий

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Афанасьева Василиса

Отец ребёнка: Федеров Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федеров Афанасий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close