Алексеева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1841
Сын: Афанасьев Михаил
Отец ребёнка: Федеров Афанасий
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Афанасьева Варвара
Отец ребёнка: Федеров Афанасий
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Афанасьева Василиса
Отец ребёнка: Федеров Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федеров Афанасий
Смерть
Неизвестно