Ситдикова Оммеголсем
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мохамматвали Жамилов
Мать: Жамилова Гыйльмежихан
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Ситдикова Рамзия Мирзануровна
Отец ребёнка: Ситдиков Мирзанур Ситдикович
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Ситдикова Хамдия Мирзануровна
Отец ребёнка: Ситдиков Мирзанур Ситдикович
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Ситдикова Альфия Мирзануровна
Отец ребёнка: Ситдиков Мирзанур Ситдикович
Рождение ребёнка
1959
Сын: Ситдиков Мирзахит Мирзанурович
Отец ребёнка: Ситдиков Мирзанур Ситдикович
Рождение ребёнка
1962
Сын: Ситдиков Галинур Мирзанурович
Отец ребёнка: Ситдиков Мирзанур Ситдикович
Рождение ребёнка
1964
Сын: Ситдиков Газинур Мирзанурович
Отец ребёнка: Ситдиков Мирзанур Ситдикович
Рождение ребёнка
22.05.1967
Сын: Ситдиков Закинур Мирзанурович
Отец ребёнка: Ситдиков Мирзанур Ситдикович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно