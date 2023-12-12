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Ситдикова Оммеголсем

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мохамматвали Жамилов

Мать: Жамилова Гыйльмежихан

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Ситдикова Рамзия Мирзануровна

Отец ребёнка: Ситдиков Мирзанур Ситдикович

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Ситдикова Хамдия Мирзануровна

Отец ребёнка: Ситдиков Мирзанур Ситдикович

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Ситдикова Альфия Мирзануровна

Отец ребёнка: Ситдиков Мирзанур Ситдикович

Рождение ребёнка
1959

Сын: Ситдиков Мирзахит Мирзанурович

Отец ребёнка: Ситдиков Мирзанур Ситдикович

Рождение ребёнка
1962

Сын: Ситдиков Галинур Мирзанурович

Отец ребёнка: Ситдиков Мирзанур Ситдикович

Рождение ребёнка
1964

Сын: Ситдиков Газинур Мирзанурович

Отец ребёнка: Ситдиков Мирзанур Ситдикович

Рождение ребёнка
22.05.1967

Сын: Ситдиков Закинур Мирзанурович

Отец ребёнка: Ситдиков Мирзанур Ситдикович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситдиков Мирзанур Ситдикович

Смерть
Неизвестно
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