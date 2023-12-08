Самохина (Елютина) Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елютин Семён Дмитриевич
Мать: Елютина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Самохин Леонид Алексеевич
Отец ребёнка: Самохин Алексей
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самохин Алексей
Рождение ребёнка
24.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самохин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самохин Алексей
Смерть
Неизвестно