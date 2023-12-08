Самохина (Елютина) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохина (Елютина) Анна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елютин Семён Дмитриевич

Мать: Елютина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Самохин Леонид Алексеевич

Отец ребёнка: Самохин Алексей

Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самохин Алексей

Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самохин Алексей

Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самохин Алексей

Смерть
Неизвестно
Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область
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