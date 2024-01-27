Волгина (Астахова) Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Волгин Александр
Отец ребёнка: Волгин Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
1949
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971
Тбилиси