Волгина (Астахова) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волгина (Астахова) Анастасия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Волгин Александр

Отец ребёнка: Волгин Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волгин Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волгин Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волгин Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волгин Георгий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волгин Георгий Васильевич

Смерть
1971
Тбилиси
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