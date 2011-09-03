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Королев Ярослав Сергеевич

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

03.09.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.2011

Отец: Королев Сергей Валерьевич

Мать: Королева Ольга Леонидовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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