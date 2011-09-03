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Королев Ярослав Сергеевич
Королев Ярослав Сергеевич
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Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
03.09.2011
Пол
Мужской
Отец
Королев Сергей Валерьевич
1980 г.р.
Мать
Королева (Сергеева) Ольга Леонидовна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.2011
Отец:
Королев Сергей Валерьевич
Мать:
Королева Ольга Леонидовна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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