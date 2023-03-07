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Shukhov Vladimir Vladimirovich

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1898

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Shukhov Vladimir Grigorevich

Мать: Shukhov Anna Nikolaevna

Москва, город федерального значения Москва
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