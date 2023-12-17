Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Бабинцов Устин
Отец ребёнка: Бабинцов Тимофей
Рождение ребёнка
1706
Сын: Бабинцов Яков
Отец ребёнка: Бабинцов Тимофей
Рождение ребёнка
1707
Сын: Бабинцов Денис
Отец ребёнка: Бабинцов Тимофей
Рождение ребёнка
Около 1708
Сын: Бабинцов Егор
Отец ребёнка: Бабинцов Тимофей
Рождение ребёнка
Около 1710
Отец ребёнка: Бабинцов Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабинцов Тимофей
Смерть
Неизвестно