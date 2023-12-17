Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1692 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Бабинцов Устин

Отец ребёнка: Бабинцов Тимофей

Рождение ребёнка
1706

Сын: Бабинцов Яков

Отец ребёнка: Бабинцов Тимофей

Рождение ребёнка
1707

Сын: Бабинцов Денис

Отец ребёнка: Бабинцов Тимофей

Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Бабинцов Егор

Отец ребёнка: Бабинцов Тимофей

Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Бабинцов Аника (Аникий)

Отец ребёнка: Бабинцов Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабинцов Тимофей

Смерть
Неизвестно
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