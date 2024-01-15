Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно

Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Неизвестно Герасим Иванович

Отец ребёнка: Неизвестно Иван

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Неизвестно Василий Иванович

Отец ребёнка: Неизвестно Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Григорий Иванович

Отец ребёнка: Неизвестно Иван

Смерть
Неизвестно
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