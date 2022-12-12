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Быков Панфил (Пантелей) Иванович

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Место рождения

Малое Мостовское, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Быков Иван Артемьевич

Мать: Быкова Агафья Трифоновна

Малое Мостовское, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Быков Константин Панфилович

Мать ребёнка: Быкова Авдотья Ивановна

Лапушки, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Авдотья Ивановна

Смерть
1804
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