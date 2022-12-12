Быков Панфил (Пантелей) Иванович
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Быков Иван Артемьевич
Мать: Быкова Агафья Трифоновна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Быков Константин Панфилович
Мать ребёнка: Быкова Авдотья Ивановна
Лапушки, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Авдотья Ивановна
Смерть
1804