Лебединская (Сапронова) Дарья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебединская (Сапронова) Дарья Александровна

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Место рождения

Хабаровский край. село Мариинское

Дата рождения

03.07.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Хабаровский край. село Мариинское
Бракосочетание
28.06.2019

Муж: скрыто настройками приватности

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
17.04.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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