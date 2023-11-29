Лебединская (Сапронова) Дарья Александровна
Место рожденияХабаровский край. село Мариинское
Дата рождения03.07.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Хабаровский край. село Мариинское
Бракосочетание
28.06.2019
Муж: скрыто настройками приватности
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
17.04.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности