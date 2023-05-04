Никитин Мирон Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882 ст.
Дата смерти05.09.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
До 05.08.1937
Дарьино, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Священник Никольской церкви с.Дарьино
Смерть
05.09.1937
Осужден 27.08.1937г. Арестован по статье 58, п. 8, п.10 Приговор: высшая мера наказания - расстрел 05.09.1937. Новомученик.