Никитин Мирон Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Мирон Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

05.09.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
До 05.08.1937
Дарьино, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Священник Никольской церкви с.Дарьино
Смерть
05.09.1937
Осужден 27.08.1937г. Арестован по статье 58, п. 8, п.10 Приговор: высшая мера наказания - расстрел 05.09.1937. Новомученик.
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