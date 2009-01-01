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Ветров Кирилл Ильич
Ветров Кирилл Ильич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.?.2009
Пол
Мужской
Отец
Ветров Илья
24 г.р.
Мать
(Гасиева) Юлия Асланбековна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.?.2009
Отец:
Ветров Илья
Мать:
Юлия Асланбековна
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