Ветров Кирилл Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветров Кирилл Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.?.2009

Пол

Мужской

Отец

24 г.р.

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.?.2009

Отец: Ветров Илья

Мать: Юлия Асланбековна

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