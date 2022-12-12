Климук (не известно) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1893 ст.
Отец ребёнка: Климук Роман Иванович
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.
Отец ребёнка: Климук Роман Иванович
Рождение ребёнка
15.12.1896 ст.
Сын: Климук Прокофий Романович
Отец ребёнка: Климук Роман Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно