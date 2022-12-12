Климук (не известно) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климук (не известно) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1893 ст.

Сын: Климук Федор Романович

Отец ребёнка: Климук Роман Иванович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.

Сын: Климук Николай Романович

Отец ребёнка: Климук Роман Иванович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
15.12.1896 ст.

Сын: Климук Прокофий Романович

Отец ребёнка: Климук Роман Иванович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климук Роман Иванович

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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