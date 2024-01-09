Гиляк Моисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиляк Моисей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.02.1956

Дочь: Кисиева Наталья

Мать ребёнка: Гиляк Мария

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цвирко Раиса

Мать ребёнка: Гиляк Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гиляк Мария

Смерть
Неизвестно
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