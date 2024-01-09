Гиляк Моисей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.02.1956
Дочь: Кисиева Наталья
Мать ребёнка: Гиляк Мария
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цвирко Раиса
Мать ребёнка: Гиляк Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гиляк Мария
Смерть
Неизвестно