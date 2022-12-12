Ларионова Марина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.2013
Дочь: Ларионова Карина Никитична
Отец ребёнка: Ларионов Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
03.01.2015
Дочь: Ларионова Ева Никитична
Отец ребёнка: Ларионов Никита Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно