Ларионова Марина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова Марина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1991 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.2013

Дочь: Ларионова Карина Никитична

Отец ребёнка: Ларионов Никита Алексеевич

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.01.2015

Дочь: Ларионова Ева Никитична

Отец ребёнка: Ларионов Никита Алексеевич

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов Никита Алексеевич

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