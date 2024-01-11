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Садеков Исхак

Место рождения

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.

Дата рождения

1919

Дата смерти

22.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Садеков Салахетдин Садекович

Мать: Садекова Адельбану

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садекова Нафися

Военная служба
Неизвестно
Ленинградская обл., Мгинский р-н, д. Вороново, восточнее, 300 м, братская могила
Смерть
22.07.1943
Причина смерти: убит
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Мгинский р-н, д. Вороново, восточнее, 300 м, братская могила
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