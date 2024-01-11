Садеков Исхак
Место рожденияс. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Дата рождения1919
Дата смерти22.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Садеков Салахетдин Садекович
Мать: Садекова Адельбану
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Садекова Нафися
Военная служба
Неизвестно
Ленинградская обл., Мгинский р-н, д. Вороново, восточнее, 300 м, братская могила
Смерть
22.07.1943
Причина смерти: убит
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Мгинский р-н, д. Вороново, восточнее, 300 м, братская могила