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Сапрыкина Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1897

Дата смерти

21.01.1911

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1897

Отец: Сапрыкин Иван Андреевич

Мать: Сапрыкина Анастасия Алексеевна

Смерть
21.01.1911
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 1783, 1911 год (дело в ОГАОО оцифровано) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка и Любимовка https://yandex.ru/archive/catalog/dfe2c... Показать все
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