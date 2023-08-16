Сапрыкина Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1897
Дата смерти21.01.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1897
Смерть
21.01.1911
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 1783, 1911 год (дело в ОГАОО оцифровано) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка и Любимовка https://yandex.ru/archive/catalog/dfe2c... Показать все