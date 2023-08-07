Илья Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Федор Дементьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Степан Ильич
Мать ребёнка: Дарья Дементьевна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Козьма Ильич
Мать ребёнка: Дарья Дементьевна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Кольев Михаил Ильич
Мать ребёнка: Дарья Дементьевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Марья Ильинична
Мать ребёнка: Дарья Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Дементьевна
Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
Неизвестно