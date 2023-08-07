Илья Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлья Федорович

Илья Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Федор Дементьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Степан Ильич

Мать ребёнка: Дарья Дементьевна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Козьма Ильич

Мать ребёнка: Дарья Дементьевна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Кольев Михаил Ильич

Мать ребёнка: Дарья Дементьевна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Марья Ильинична

Мать ребёнка: Дарья Дементьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Дементьевна

Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close