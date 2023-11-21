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Медведев Станислав Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1947

Отец: Медведев Виктор Павлович

Мать: Медведева Валентина Ивановна

Бракосочетание
25.03.1978

Жена: Медведева Ольга Вячеславовна

Рождение ребёнка
02.10.1978

Сын: Медведев Сергей Станиславович

Мать ребёнка: Медведева Ольга Вячеславовна

Рождение ребёнка
06.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева Ольга Вячеславовна

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