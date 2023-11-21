Медведев Станислав Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1947
Бракосочетание
25.03.1978
Рождение ребёнка
02.10.1978
Сын: Медведев Сергей Станиславович
Мать ребёнка: Медведева Ольга Вячеславовна
Рождение ребёнка
06.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медведева Ольга Вячеславовна