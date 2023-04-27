Gradenigo (Querini) ... — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gradenigo (Querini) ...

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1251 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1251

Сын: Pietro

Отец ребёнка: Marco

Venice, Veneto Italy
Работа или профессия
Неизвестно
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